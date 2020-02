Homem esfaqueia mulher e morre ao bater em caminhão durante fuga da PM

Carro do suspeito bateu de frente num caminhão quando tentava fugir (foto: Reprodução)

Depois de esfaquear a mulher e fugir em alta velocidade pela BR-116, um homem de 46 anos bateu de frente num caminhão e morreu em Itambacurí, no Vale do Rio Doce. Ele era perseguido por policiais quando em meio à fuga não conseguiu desviar do veículo de carga, na tarde desta segunda-feira (24).Segundo informações da Polícia Militar, a mulher do suspeito chegou na 155ª Companhia da PM com as mãos cortadas e disse que se defendeu do marido que a tentava esfaquear após um ataque de ciúmes.Ela reconheceu o carro dele nas proximidades da edificação policial. Ao serem alertados, os militares perseguiram o suspeito pela BR-116, onde ele trafegou com sua VolksWagen Parati pela contramão, desviando dos veículos para tentar despistar os policiais, mas depois de apenas 500 metros não conseguiu evitar um caminhão e bateu nele de frente, morrendo no local.