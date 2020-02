Drogas e armas são apreendidas com casal e menor em João Monlevade

Armas e drogas aprendidas com o trio em João Monlevade (foto: PMMG/Divulgação)

Três suspeitos foram detidos pela polícia na noite desta segunda-feira (24) portando armas e drogas em João Monlevade, no Vale do Aço. Os militares faziam parte de uma operação no Bairro Planalto e perceberam quando um casal de adultos e um adolescente correram tentando fugir.Os suspeitos, uma mulher de 20 anos, um homem de 18 e um adolescente de 16 foram perseguidos e detidos no interior de uma residência. Sobre um móvel, na entrada da casa, foi encontrada uma garrucha calibre 22, além de uma balança de precisão e certa quantidade de crack e maconha.O menor foi reconhecido pela guarnição pelo cometimento de um roubo recente, ocasião que trocou o produto do roubo por uma espingarda. No interior da residência foi enxontrada, ainda, uma espingarda e insumos para recarregar munições.