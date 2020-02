Denúncia acusa PMs de espancamento contra homem e agressão contra mulher em BH; polícia fala em desacato

Praça da Estação: um dos principais palcos culturais de BH também tem sediado confusões. Na foto, multidão que acompanhou show da sertaneja Marília Mendonça, em outubro, também presenciou crimes (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Uma abordagem a moradores de rua causou o conflito de um homem e uma mulher com a Polícia Militar na madrugada de sábado, por volta de 1h, após o evento de carnaval na Praça da Estação. De um lado, uma denúncia de truculência e abusos da corporação. De outro, a PM sustenta que houve desacato por conta do homem e nega “desvio de conduta” na ocorrência.

De acordo com o denunciante, o homem e a mulher, que são namorados, saíam do evento na Praça da Estação quando presenciaram os policiais

Neste momento, de acordo com a denúncia, o casal interpelou os militares e interferiu a favor dos moradores em situação de rua. Insatisfeito com a postura deles, a PM, conforme o delator, teria dado uma “cacetada na orelha” da mulher e“espancado” o homem.

Depois, novamente segundo a denúncia, os policiais colocaram o homem na viatura e jogaram spray de pimenta nos olhos dele. Ele também teria sido pisoteado pelos PMs, conforme o denunciante.

Ainda na madrugada de sábado, ainda segundo a denúncia, o homem foi levado a uma delegacia localizada na Rua dos Carijós, no Centro da cidade, e registraram um boletim de ocorrência “com versão distorcida dos fatos”.

O homem foi levado pelos agentes ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde só foi liberado na manhã de sábado, por volta das 8h30.

A família do rapaz, segundo a denúncia, “está indignada” e “deseja muito que os agressores sejam responsabilizados”, bem com o fim da “cultura de violência por parte do estado”.

Outro lado

Em nota, a Polícia Militar informou que o autor de 34 anos “foi conduzido à delegacia pelo crime de desacato”. Segundo o texto da PM, o boletim de ocorrência sustenta que “o autor ainda teria agredido policiais militares, tendo um deles sido ferido com maior gravidade, o que causou uma luxação em sua mão direita e o afastou de suas atividades por dois dias”.

A reportagem fez contato com a sala de imprensa da corporação para obter mais detalhes sobre o boletim de ocorrência gerado. O militar de plantão, no entanto, não informou sobre o ferimento (luxação na mão direita) que teria sido sofrido pelo PM durante o fato.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal tumultuou a abordagem da Polícia Militar contra os moradores em situação de rua e dirigiu palavras de baixo calão aos militares, dizendo que eles “só abordam pobres”.

Ainda de acordo com o documento policial, o homem não respeitou as ordens da PM e deu um chute na perna de um dos agentes. Também tentou dar um soco no rosto de um outro, mas atingiu o pescoço dele.

Depois, a PM sustenta que o homem entrou em luta corporal com os policiais e foi detido durante a briga. Posteriormente, foi levado à Central de Flagrantes 2, situada na Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH.