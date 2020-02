Tragédia familiar: homem morre afogado e parente dele se perde em mata no mesmo dia

Theodora da Silva se perdeu em mata e só foi encontrada duas horas depois (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros atendeu a duas ocorrências envolvendo a mesma família na tarde de sábado (22) em Santa Luzia, na Grande BH. Na Lagoa Azul, situada na Avenida das Azaleias, no Bairro Duquesa II, um homem de 34 morreu afogado. Durante as buscas, uma parente dele que sofre com mal de Alzheimer se perdeu em uma mata localizada nas proximidades.





Segundo os bombeiros,se afogou na lagoa por volta das 14h. O local tem cinco metros de profundidade. Ele foi retirado da águae militares tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram salvar a vítima.





Durante os trabalhos, uma sobrinha da vítima que morreu afogada procurou os bombeiros informando que sua tia, de 87 anos, havia se perdido dela.





Sebastiana Theodora da Silva só foi encontrada duas horas depois, por volta das 18h. Ela estava sem qualquer ferimento, segundo os bombeiros.