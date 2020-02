Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas para norte do estado

Chuva no Norte de Minas faz estragos (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta de tempestades para a região norte do estado, neste domingo (23). De acordo com o órgão, o alerta é de "chuva intensa acompanhada de raios para as próximas 3 horas, com abrangência para 24 municípios do Norte, Vale do mucuri e Vale do Jequitinhonha.O alerta foi emitido especificamente para Águas Vermelhas, Berizal, Bocaiúva, Bonito de Minas, Brasília de Minas, Capitão Enéas, Catuti, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Cachoeira de Pajeú, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto e Santo Antônio do Jacinto.