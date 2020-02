Vizinhos apagam fogo em residência em Araguari, no Triângulo

Bombeiros fazem rescaldo e ventilam residência incendiada (foto: CBMMG)

Vizinhos do Bairro São Sebastião se uniram na madrugada deste domingo (23) para lutar contra chamas que consumiam a residência de uma família e conseguiram apagar o fogo até que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou e assumiu os trabalhos de combate e rescaldo do incêndio.O incêndio começou por volta de 2h e os bombeiros da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari foi acionada para atender à ocorrência na Rua dos Tamburis.Foi realizado rescaldo e ventilação, deixando o local em segurança. Não houve vítimas e não se sabe a causa do incêndio.