Chove neste sábado em BH, mas no domingo o carnaval será sem precipitações

Calor forte leva foliões a buscar sombras e refresco. Chove à tarde segundo previsão (foto: Déborah Lima/EM/D.A.Press)

que brilha nesta tarde em Belo Horizonte poderá ficar encoberto já que a previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil municipal é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva, por vezes fortes, raios e trovoadas ao longo do dia e os maiores volumes de preciptação devem ocorrer a partir da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo será encoberto por nuvens, com temperaturas variando de 19ºC a 23ºC, umidade relativa do ar de 63% e sem previsão de chuvas.



O alerta meteorológico demonstra que a temperatura mínima foi de 18°C, a máxima estimada será de 28°C e a umidade relativa mínima do ar ficará em torno de 65% à tarde.



A previsão é de que chova entre 30 e 50 milímetros neste sábado, o que eleva o alerta para pessoas que transitam em áreas alagáveis, perto de córregos e ribeirões, bem como moradores de áreas de risco geológico.