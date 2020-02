Representantes de blocos se reúnem com governo estadual para tentar liberar trios

Pela manhã, representantes dos blocos tiveram na sede do Detran (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA PRESS)

Representantes dos blocos de carnaval de Belo Horizonte recorrerão ao governador de Minas, Romeu Zema (NOVO), para receber a liberação dos desfiles com trios elétricos. Dos 30 caminhões disponíveis na capital mineira para esse tipo de evento, 15 foram barrados pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG), devido a problemas de segurança encontrados nos veículos.









A decisão do Detran pode afetar, no mínimo, 17 grandes blocos que desfilam durante os seis dias de folia ou até no pós-carnaval, como é o caso do Bloco Magnólia, marcado para sair da Avenida Américo Vespúcio, no Caiçaras, às 11h do sábado (29).





Após o Detran barrar o uso dos trios-elétricos, a advogada dos blocos de rua de Belo Horizonte, Laura Diniz Mesquita, entrou com pedido de liminar para garantir o cortejo. No entanto, na manhã desta quinta-feira, a própria advogada informou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido, ao entender que é preciso uma alteração na documentação do veículo.





Apesar do imbróglio, alguns representantes de blocos já se adiantaram e confirmaram o desfile ou o cancelamento. De acordo com uma das representantes do bloco Seu Vizinho, que se identifica como Marina, o grupo não vai deixar de desfilar na Avenida Mem de Sá, no Bairro Fazendinha. “Nem que a gente saia só com o gogó, a gente vai sair”, afirmou. O bloco Magnólia também cravou a saída.









Já os representantes do megabloco Juventude Bronzeada emitiram uma nota no Facebook cancelando o desfile.

