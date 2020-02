Caminhão capota e despeja diesel em córrego da Grande BH

Caminhão capota e despeja mais de 10 mil litros de diesel na Grande BH; todas as informações em https://t.co/iZNx3hTCEz



Militares do Corpo de Bombeiros e policiais se deslocaram, na noite desta quarta-feira (19), ao Bairro Nova Conquista, em Santa Luzia, na Grande BH, onde um caminhão de combustível capotou. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu na Rua Nove.





Segundo os bombeiros,carregados pelo veículo foram despejados na via e também em umque passa pela região.





Duas casas situadas no endereço também foram danificadas com o acidente. A corporação segue no local, que está isolado para acesso somente dos militares que atuam nos trabalhos.

Acidente aconteceu na Rua Nove, no Bairro Nova Conquista, em Santa Luzia. Local está fechado pela Guarda Municipal (foto: Reprodução/WhatsApp)