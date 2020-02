Polícia investiga furto de 90 armas em Delegacia no interior de Minas

(foto: DeFato Online)

A intensa movimentação de policiais tem chamado atenção no pequeno município de Ferros, cidade com menos de 10 mil habitantes, na região Central de Minas Gerais, distante cerca de 175 quilômetros de Belo Horizonte.





Área extensa

Desde a semana passada,daestão atrás de informações que ajudem a elucidar o furto de 90 armas na Delegacia local.O caso é apurado pela 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, sediada em, responsável pelo município de Ferros. A ocorrência foi registrada no último dia 11, mas somente nesta semana houve uma manifestação da PC.De acordo com otitular da regional,, oestava guardado em umada Delegacia de Ferros. Por meio de nota encaminhada à imprensa, o policial ainda afirmou que grande parte das armas era de, do tipo, “muitas já velhas e ineficientes”. Oera composto por apreensões feitas pelasde segurança nos últimos meses no município.é localizada na rua do Rosário, na região Central da cidade. A polícia não deu detalhes de como oaconteceu, se limitando a informar que a unidade foiAinda segundo nota divulgada pela Polícia Civil, desde que o fato foi constatado, “investigadores trabalham em busca de informações” ejá foram cumpridos, além de “diligências pertinentes ao caso”.A PC não informou se já há algum suspeito, mas respondeu que outros detalhes seriam repassados posteriormente.



Apesar de ser uma cidade considerada pequena em número de habitantes, Ferros é considerada pelas autoridades em segurança como um local de difícil cobertura por causa da extensa área rural. O município tem 1.088,8 quilômetros quadrados, sendo que apenas 0,4 km² é considerada zona urbana.



As principais ocorrências no município sempre estão relacionadas a porte de armas, na maioria caseiras. A extensa área rural também é usada para esconderijo de criminosos, que usam as comunidades mais distantes e humildes para se esconder dos policiais.

(Com informações de Rodrigo Andrade, do DeFato Online)