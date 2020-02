A fábrica da Backer no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste da capital, está interditada desde 10 de janeiro. Empresa está proibida de vender seus produtos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.a press)





contaminação das cervejas da Backer por substâncias tóxicas atinge mais da metade dos 22 rótulos que eram comercializados pela empresa. Análises do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apontam a presença do dietilenoglicol ou do monoetilenoglicol em 54 lotes de 12 marcas da cervejaria artesanal – a listagem oficial indica 55 lotes, mas um deles, o L2 1604, figura duas vezes na relação. As substâncias proibidas foram detectadas em um quarto das 221 amostras analisadas. Somente da Belorizontina, rótulo em que foram identificadas as primeiras contaminações e carro-chefe da cervejaria mineira, são 33 lotes comprometidos, o que corresponde a cerca de 1 milhão de garrafas.



Caso Backer: Justiça determina que empresa pague custos médicos e psicológicos de vítimas

a. Análises do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apontam a presença do dietilenoglicol ou do monoetilenoglicol em 54 lotes de 12 marcas da cervejaria artesanal – a listagem oficial indica 55 lotes, mas um deles, o L2 1604, figura duas vezes na relação. As substâncias proibidas foram detectadas em um quarto das 221 amostras analisadas. Somente da, rótulo em que foram identificadas as primeiras contaminações e carro-chefe da cervejaria mineira,

Em relação ao último levantamento divulgado pelo Mapa, são 13 novos lotes identificados como contaminados, e mais dois rótulos – Layback D2 e Três Lobos Pilsen. As cervejas com contaminação comprovada foram produzidas entre julho de 2019 e janeiro de 2020. Com isso, as análises reforçam a possibilidade de que intoxicações tenham ocorrido antes de outubro de 2019 – período inicialmente delimitado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para notificações de casos suspeitos. A Polícia Civil ampliou, na última sexta-feira, a investigação para dezembro de 2018.





As amostras contaminadas são das marcas Belorizontina, Backer Pilsen, Backer Trigo, Brown, Backer D2, Capixaba, Capitão Senra, Corleone, Fargo 46, Layback D2, Pele Vermelha e Três Lobos Pilsen. Uma das maiores cervejarias do Brasil, a fábrica da Backer no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste da capital, está interditada desde 10 de janeiro, proibida de vender seus produtos.





A Polícia Civil investiga 34 casos de intoxicação por dietilenoglicol, sendo seis mortes, pela contaminação das cervejas. Três necrópsias são compatíveis com a presença da substância tóxica no organismo das vítimas e quatro exames de sangue confirmam a presença do agente químico no sangue de pacientes.





Segundo o Mapa, até ontem o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/MG) havia analisado 315 amostras, entre elas de cervejas produzidas pela Backer, de cervejas de outras marcas, além de matérias-primas, insumos e resíduos de produção, na tentativa de detectar a presença dos contaminantes. Foram verificados problemas somente em amostras da cervejaria Backer. Servidores do ministério também identificaram os agentes químicos tóxicos na água e em equipamentos da indústria. “O caso envolvendo a contaminação por etilenoglicol e dietilenoglicol em cervejas da empresa Backer é um evento isolado e que não coloca em risco a segurança das demais cervejas nacionais, sejam elas produzidas por estabelecimentos de grande ou pequeno porte”, informa o Mapa.





Em nota, a Backer informa que “ainda não foi comunicada pelo órgão competente sobre essa questão e que a ausência de informação quantitativa sobre a presença de dietilenoglicol permanece”. A empresa reitera que já retirou do mercado todas as suas marcas e, que portanto, não há nenhum risco de contaminação exposto aos consumidores.





ESCALA O engenheiro de redes Célio Barros, de 59 anos, irmão de um dos pacientes internados com suspeita de intoxicação, Luciano Barros, de 56, está assustado com a extensão da contaminação. “O estrago é muito grande. E a possibilidade de outros terem sido envenenados é alta, mesmo sem terem sentido o extremo do envenenamento”, afirma.





O superintendente de Perícia Técnica e Científica da Polícia Civil, o médico legista Thalles Bittencourt, afirma que vários fatores explicam porque, embora a contaminação de cervejas seja em grande escala, até o momento, haja 34 casos suspeitos. “A primeira explicação é a faixa de toxicidade da substância. Para uma pessoa de 70 quilos, a dose tóxica letal encontrada foi de 1 grama a 12 gramas. Isso quer dizer que, se eu ingerir menos de 1g, não tenho nada. Se ingerir mais de 12g, a dose é letal. Ou seja, óbito. Entre 1 grama e 12 gramas, pode acontecer de tudo”, afirma.