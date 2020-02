Caso Backer: Polícia Civil investiga intoxicações ocorridas em 2018

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )



A Polícia Civil estende, a partir de agora, a investigação sobre a contaminação das cervejas da Backer, passando a investigar pacientes com o mesmo quadro em período anterior, no caso, desde 2018. O anúncio foi feito durante uma coletiva na 4ª Delegacia de Polícia Civil, no Bairro Estoril, em Belo Horizonte.





O delegado afirmou que os casos de 2018 e 2019 são similares aos de 2020. “Há uma coincidência pregressa, que é o consumo de cerveja. Temos pessoas com debilidade pequena mas temos pessoas em condições graves”. Porém, Grossi não soube informar o número desses casos. Segundo o delegado, neste momento a investigação desses casos se refere às vítimas, e não à cervejaria.

Quanto aos resultado dos exames de sangue para os 34 casos suspeitos de intoxicação, a Polícia prevê que os resultados estarão disponíveis em 15 dias, a partir da semana que vem. "Estamos agora validando o método. Vamos iniciar a calibração do equipamento para na próxima semana começar a dosagem qualitativa no sangue das vítimas e quantitativa nas cervejas", afirmou Thalles Bittencourt.



De acordo com a Polícia Civil, parte dos reagentes para fazer o exame de dietilenoglicol, que estavam em falta no Instituto Médico-Legal, chegaram. A denúncia de que faltavam reagentes foi feita pelo Estado de Minas na última quarta-feira (12/2).

O superintendente de Perícia explicou o motivo da parada na dosagem das substâncias tóxicas nas garrafas de cerveja. Thalles Bittencourt afirmou que, como esse tipo de intoxicação é rara, a Polícia Civil não mantém um estoque do reagente necessário para detectar a presença dessas substâncias. “Estamos diante de uma situação extremamente rara. A gente faz a compra de acordo com a realidade do momento”, disse.

Bittencourt explicou que ambas as substâncias geram a síndrome e por isso é importante que o IML dose a presença das duas no sangue das vítimas .

Até o momento, a Polícia Civil recolheu 39 depoimentos.