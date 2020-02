Caso Backer: falta de reagente no IML paralisa laudos de mortes por suspeita de intoxicação

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

capaz de detectar a presença do dietilenoglicol no organismo vem impedindo a realização de exames para confirmar a presença da substância tóxica nos corpos de cinco das seis vítimas relacionadas até o momento ao consumo de cervejas da Backer. Fontes informaram aoque a substância está em falta no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.Questionada pela reportagem na manhã desta quarta-feira sobre a falta do produto, a Polícia Civil, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que não vai se pronunciar no momento, valendo a nota divulgada pela instituição nessa terça, dia 11. “Outras informações serão passadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações”, informou a polícia.A nota de ontem detalha que o inquérito que investiga os casos da(provada pela substância encontradas em cervejas da Backer) completou 35 e há 34 casos em investigação pela 4ª Delegacia de Polícia Civil Barreiro, que fica no Bairro Estoril, Região Oeste da capital.“As amostras recolhidas tanto na cervejaria, quanto da empresa química que vendia o monoetilenoglicol, continuam sendo analisadas pelas equipes de peritos do Instituto de Criminalística (IC), de forma criteriosa”, diz o texto. “Ainda não há previsão para a conclusão da maioria dos laudos. Os que estão prontos já foram disponibilizados para os advogados da empresa, atendendo aos princípios constitucionais e modernos atinentes ao inquérito policial. A PCMG não vai comentar nenhum resultado isoladamente e falará sobre os exames, em momento oportuno, para não atrapalhar os trabalhos”, pontua.Sobre as mortes, a nota menciona apenas o pedido parade uma mulher que morreu em 28 de dezembro do ano passado. Ele está em análise pela Justiça. Já a respeito da conclusão das investigações, a polícia diz que “o prazo foi prorrogado e ainda não há previsão para a conclusão das investigações”.Ainda pela manhã, o Estado de Minas fez um segundo questionamento à Polícia Civil sobre qual é o tipo de reagente usado no exame para confirmar a presença do dietilenoglicol e quando foi a última licitação para a compra do item. Pouco antes das 14h, a assessoria informou que a questão “não está no bojo das investigações”.A reportagem, então, fez a solicitação à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A pasta informou que "as forças de Segurança de Minas Gerais têm orçamentos independentes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e autonomia na distribuição de recursos. Para apuração de compra envolvendo o IML orientamos que apurem junto à Polícia Civil."De janeiro para cá, exames encontraram dietilenoglicol no sangue de quatro pessoas, sendo um delas Paschoal Demartini Filho, de 55 anos. Ele morreu em 7 de janeiro em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A filha dele, que é farmacêutica, falou sobre o caso do pai e do marido, que permanece internado, ao podcast O Caso Backer, do Estado de Minas. Os demais pacientes examinados sobreviveram.O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde sobre os casos de intoxicação exógena por dietilenoglicol foi publicado em 7 de fevereiro no site da pasta. O texto contabiliza seis mortes, entre elas a de Paschoal. “Um desses óbitos está entre os quatro casos em que foi confirmada a presença da substância dietilenoglicol no sangue. Trata-se de um homem, que esteve internado em hospital de Juiz de Fora e faleceu em 07/01”. A confirmação do dietilenoglicol em Paschoal veio em 13 de janeiro.