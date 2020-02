PBH começa obras emergenciais para reparar danos da chuva; confira os endereços

Intervenção na Avenida Tereza Cristina, uma das mais afetadas pelas chuvas em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou, nesta segunda-feira (17), os trabalhos para reparar os danos provocados pelas chuvas de janeiro e fevereiro na cidade. Nessa primeira parte, os trabalhos incluem 221 intervenções, mas a força-tarefa será desempenhada em mais de 1 mil logradouros.





Os serviços tem execução da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em conjunto com outros órgãos como a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e a BHTrans, e são executados nas nove regionais da cidade.





De acordo com o superintendente de Desenvolvimento da Capital, Henrique Castilho, as regionais Oeste, Centro-Sul e Barreiro foram as mais arrasadas pelas chuvas de janeiro em termos de infraestrutura, mas o trabalhoa todos as regionais da cidade.





“Todas as regionais estão priorizadas. Temos nove regionais, mas cada uma tem seu contrato independente para recapeamento, corte e supressão, obras de grande porte, tapa-buraco etc. O recurso é o mesmo para todas as regionais”, afirmou o técnico.





“O objetivo nosso é reconstruir a cidade com técnica, eficiência e otimização de recursos, respeitando também o tempo necessário para execução das intervenções. Estamos priorizando as demandas que podem ser feitas de imediata, sem projetos executivos”, completa.





Os gastos ficam entre R$ 150 e R$ 200 milhões. Parte dos recursos (R$ 7,5 milhões) já foi captado por meio do governo federal, a partir do decreto de situação de emergência aceito em janeiro.





Confira os endereços que já receberam intervenções abaixo: