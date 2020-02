Chuva atinge todas as regiões de BH nesta segunda-feira

Chuva no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital, uma das mais atingidas (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)







A segunda-feira começou com chuva em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, todas as nove regionais registraram precipitação de maior ou menor volume a partir das 6h30. Até as 7h45, nem o órgão municipal e nem o Corpo de Bombeiros haviam registrado ocorrências graves em função da chuva.









pic.twitter.com/pJTCKgcY45 — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 17, 2020

Por volta das 7h20, as regiões Leste e Centro-Sul eram as que registravam chuva forte com volume de até 5 milímetros a cada cinco minutos.





Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão indica que o cenário deve se manter ao longo do dia. A segunda-feira será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A temperatura máxima deve chegar aos 29°C.



Trânsito

A chuva deixa o trânsito lento e forma alguns obstáculos em diferentes pontos da capital. No cruzamento da Avenida Sebastião de Brito com a Rua Orozimbo Nonato, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha, há um ponto de alagamento.

Não muito longe dali, a Avenida Cristiano Machado registra lentidão no sentido Bairro-Centro desde a MG-010 até a Avenida Saramenha, e também na rotatória da Estação São Gabriel.





07h39 Av do Contorno com trânsito lento, sentido Gutierrez/Savassi, na altura da Av Raja Gabaglia e entre Rua Carangola e AV N Sra do Carmo pic.twitter.com/KvflIkDAEg — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 17, 2020

Também há lentidão na Avenida Antônio Carlos, sentido Centro, entre a Avenida Abrahão Caram e a Rua Major Delfino de Paula.

Na Avenida Amazonas, o trânsito é lento entre o Anel Rodoviário e a Rua Tobias Barreto, sentido Centro. Na Avenida do Contorno, há dois pontos de congestionamento, sentido Gutierrez-Savassi: na altura da Avenida Raja Gabaglia e entre a Rua Carangola e a Avenida Nossa Senhora do Carmo.

A BHTrans pede que os motoristas dirijam com cuidado, reduzindo a velocidade, mantendo a distância de outros veículos e evitando áreas de risco de alagamento.