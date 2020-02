MPMG denuncia estudante da UFMG acusado de cometer crimes sexuais contra 12 vítimas

Homem está detido no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH (foto: Pixabay/Divulgação)



Um estudante de arquitetura de 30 anos foi acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de cometer crimes sexuais contra 12 vítimas, entre os anos de 2011 e 2019. A denúncia foi proposta na última quarta-feira pela 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Belo Horizonte.









As investigações apuraram que o estudante, na maioria das vezes, usava da violência física para fazer sexo sem o consentimento das vítimas. “Alguns depoimentos apontam que, em certas ocasiões, o acusado poderia ter colocado algum tipo de droga nas bebidas alcoólicas que eram oferecidas às vítimas”, informou o MPMG.





Segundo a denúncia, em outra situação, o estudante teria roubado o celular de uma das vítimas na tentativa de forçar um encontro sexual, ameaçando divulgar fotos íntimas que estavam no aparelho.





Ainda segundo as investigações, algumas das vítimas chegaram a ter algum tipo de relacionamento com ele.





Crimes dentro da universidade

De acordo com a denúncia do MP, alguns dos crimes foram praticados dentro da UFMG, outros em uma república estudantil no Bairro Barro Preto, em um sítio na Região da Pampulha e na casa do acusado, em Belo Horizonte.





Para o MPMG, ao compartilhar, inclusive com colegas da universidade, e publicar fotos e vídeos das vítimas em redes sociais e sites pornográficos, “o acusado expôs todas de forma vexatória perante a sociedade”.





Segundo a denúncia, o rapaz chegava a publicar as imagens com os nomes das mulheres, o número de telefone e os endereços de contas de redes sociais de algumas delas.





Mais de 40 anos de prisão

Durante as investigações, no cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça, foram apreendidas mídias contendo cerca de 20 gigabytes de material pornográfico, além de maconha e haxixe.





Em denúncia feita pela promotora de justiça Tatiana Marcellini Gherardi, foi definido que o homem deve responder pelos crimes de estupro, abuso sexual, agressão, compartilhamento de fotografias e vídeos íntimos de terceiros em redes sociais e em sites pornográficos, armazenamento de fotografias e vídeos que continham cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo bebês e crianças e posse de entorpecente.



Somadas as penas, o acusado pode ser condenado a mais de 40 anos de prisão.