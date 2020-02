Estudante denuncia homofobia ao ser expulso de carro por motorista de aplicativo

(foto: Reprodução/Instagram) O estudante de publicidade João Pedro Firpe, de 18 anos, denuncia ter sofrido homofobia ao ser expulso de carro de um motorista da Uber, nesse sábado (1/2), na Savassi, Região Centro-Sul de BH.



Ao acionar o serviço do app para se deslocar de um shopping para sua casa, o estudante conta que o motorista se negou de fazer o trajeto sugerido e o expulsou do veículo. "Ai seu viadinho, você vai descer é aqui" disse o condutor, deixando João Pedro em uma rua escura e deserta, longe do destino definido no aplicativo. O motorista o abandou 500 metros do ponto de partida.









O estudante afirmou ter tido total apoio da plataforma da Uber após o ocorrido e não pretende fazer um boletim de ocorrência contra o motorista. Isso porque ele disse que vai se mudar para outro estado, já que passou no vestibular da Universidade de São Paulo (USP). Ele sustenta não querer manter um vínculo judicial nesse caso.



Apesar de João Pedro ter exposto a situação nas redes sociais – pedido para que os usuários não aceitassem uma corrida com o condutor que o atacou –, ele afirmou a reportagem do Estado de Minas que não pretende pedir a expulsão do motorista da plataforma.

(foto: Reprodução/Twitter)

Em nota, a Uber diz não tolerar qualquer forma de descriminação nas viagens realizadas por sua plataforma e ainda afirma que "defende o respeito à diversidade e reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e justiça para todas as pessoas que se declaram LGBTQIA".









Nota oficial da Uber sobre o caso





"Levamos esse tipo denúncia muito a sério. Definitivamente esta não é a experiência que a Uber deseja oferecer a seus usuários.





A Uber não tolera qualquer forma de discriminação em viagens realizadas por nossa plataforma. Assim que soubemos do incidente, entramos em contato com o usuário para melhor entender o ocorrido e oferecer apoio.





A Uber defende o respeito à diversidade e reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e justiça para todas as pessoas que se declaram LGBTQIA ."