Batida frontal entre carro e moto deixa uma mulher morta na Grande BH

(foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã deste domingo (16) no distrito de Penha, em Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida envolveu uma motocicleta e um carro de passeio na MG-435.





De acordo com a corporação, umae estava na garupa da moto, enquanto o piloto ficou ferido e precisou ser levado aoem Belo Horizonte, por meio do helicóptero do Corpo de Bombeiros.





Ainda conforme a PMRv, ninguém ficou ferido no carro. O trânsito no Km 8, local exato do acidente, foi liberado por volta das 12h30.





A rodovia liga Caeté ao município de Sabará, também na Grande BH. A perícia da Polícia Civil já esteve no local e o corpo da mulher foi removido do local.