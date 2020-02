Depois de 80 anos sem ser vista, ave rara é encontrada em Minas Gerais

(foto: Alice Lopes/Divulgação ) bicudo (Sporophilia Maximiliano) foi visto pela primeira vez em Minas Gerais. A ave é comum nos criatórios, mas essa espécie tem raros registros na natureza em todo o país. Considerada extinta em diversos estados, a espécie está criticamente ameaçada de extinção no Brasil. Após 80 anos sem ser visto, o pássaro conhecido como(Sporophilia Maximiliano) foi visto pela primeira vez em. A ave é comum nos, mas essa espécie tem raros registros na natureza em todo o país. Consideradaem diversos, a espécie está criticamente ameaçada de extinção no





SAIBA MAIS 17:20 - 03/02/2020 Grupo tenta capturar pássaros dentro do Parque das Mangabeiras

11:44 - 24/10/2019 Três homens são detidos e 257 pássaros silvestres são apreendidos na BR-040 em Sete Lagoas

09:03 - 24/09/2019 Polícia Rodoviária Federal prende homem flagrado com 66 pássaros silvestres; veja vídeo José Paulo dos Santos, de 51 anos, foi o sortudo. Ele já havia auxiliado nas buscas pela espécie, em 2017, e já sabia da existência da ave na região, pois costumava ver o bicudo próximo a brejos e lagos em que costumava pescar. “Desde então, virou uma questão de honra encontrar o bicudo”, disse. A ave foi vista por um morador na região do Leste mineiro, no dia 1º de fevereiro., de 51 anos, foi o sortudo. Ele já havia auxiliado nas buscas pela espécie, em 2017, e já sabia da existência da ave na região, pois costumava ver o bicudo próximo a brejos e lagos em que costumava pescar. “Desde então, virou uma questão de honra encontrar o bicudo”, disse.





Após a observação, uma equipe do Waita - Instituto de Pesquisa e Conservação, deslocou-se imediatamente para o local, onde foi realizado o registro de três indivíduos, um sozinho e um casal formando ninho.





Alice Lopes, bióloga do Waita, ficou maravilhada ao avistar o animal. “Após quatro anos de buscas da espécie em vida livre, é uma alegria enorme poder vê-los vivendo em ambiente natural. Renova nossas energias e esperanças de vê-lo repovoando o Estado. Esse registro possibilitará diversos estudos comportamentais sobre habitat, alimentação e reprodução, que são praticamente inexistentes e serão fundamentais para subsidiar um futuro programa de reintrodução”, disse.





O analista ambiental do Ibama em Minas, Daniel Vilela, também frisou a importância do registro após 80 anos. “O bicudo sempre foi uma espécie naturalmente rara e sofreu muito com a captura e criação clandestina devido ao seu belo canto e valor comercial. Poucas pessoas acreditavam que este reencontro em Minas Gerais fosse possível. Este novo registro alimenta a esperança de que os programas de proteção e conservação de fauna repovoem nosso estado com este importante pássaro.”