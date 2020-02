Casa desaba após temporal em Teixeiras, na Zona da Mata mineira; veja vídeo

Parte de uma casa desabou nessa quinta-feira (13) em Teixeiras, na Zona da Mata Mineira, carregada pela força da correnteza. O imóvel ficava nas proximidades do rio Teixeira, que transbordou com o grande volume de chuva que castigou o estado sobretudo no mês de janeiro.







