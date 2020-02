Cervejaria Backer demite 52 funcionários após interdição da fábrica

EM questionou a Polícia Civil sobre o tipo de reagente usado no exame para confirmar a presença do dietilenoglicol e quando foi a última licitação para a compra do item. A resposta se limitou a informar que a questão não estava “no bojo das investigações”. O dietilenoglicol e o monoetilenoglicol, fluidos usados para resfriar tanques de cerveja e que não podem ter contato com a bebida, foram encontrados em cervejas, equipamentos e na água da Backer.



Parentes de vítima chegam ao IML, em BH: Polícia Civil informa que uso do reagente é pouco comum e que a compra está em andamento (foto: Gladyston rodrigues/EM/DA Press - 15/1/20)

Ontem pela manhã, oquestionou a Polícia Civil sobre o tipo de reagente usado no exame para confirmar a presença do dietilenoglicol e quando foi a última licitação para a compra do item. A resposta se limitou a informar que a questão não estava “no bojo das investigações”. O dietilenoglicol e o monoetilenoglicol, fluidos usados para resfriar tanques de cerveja e que não podem ter contato com a bebida, foram encontrados em cervejas, equipamentos e na água da Backer.





Questionada sobre a ausência do reagente, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública explicou que “as forças de Segurança de Minas Gerais têm orçamentos independentes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e autonomia na distribuição de recursos. Para apuração de compra envolvendo o IML, orientamos que apurem junto à Polícia Civil”.





Depois disso, a Polícia Civil mudou o posicionamento e informou que “parte das análises laboratoriais já foi concluída e os laudos já foram liberados. Outra parte está em andamento, necessitando de finalização de compra de reagentes específicos”. Segundo a nota, os reagentes não são de uso comum nas necropsias, “não se justificando manutenção em estoque”. A corporação ressaltou que as investigações estão “bem adiantadas”.





Em 35 dias de investigação, a corporação apura 34 casos relacionados ao consumo das cervejas contaminadas da Backer. Os pacientes desenvolveram um quadro chamado de síndrome nefroneural, com comprometimento, sobretudo, de funções neurológicas e renais. Seis pessoas morreram. Até agora, apenas quatro exames com a confirmação da substância tóxica no sangue dos pacientes – um dos quais morreu – foram divulgados pela força-tarefa que apura o caso, formada também pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).





A respeito da conclusão das investigações, a polícia diz que “o prazo foi prorrogado e ainda não há previsão para a conclusão das investigações”. “As amostras recolhidas tanto na cervejaria quanto da empresa química que vendia o monoetilenoglicol continuam sendo analisadas pelas equipes de peritos do Instituto de Criminalística, de forma criteriosa”, diz o texto.





De acordo com a Civil, ainda não há previsão para a conclusão da maioria dos laudos. “Os que estão prontos já foram disponibilizados para os advogados da empresa, atendendo aos princípios constitucionais e modernos atinentes ao inquérito policial. A Polícia Civil de Minas Gerais não vai comentar nenhum resultado isoladamente e falará sobre os exames, em momento oportuno, para não atrapalhar os trabalhos”, pontua.





A falta de respostas deixa as famílias angustiadas. “É tudo muito lento. É preciso cobrar responsabilidade da Backer. São muitas vidas em risco, pessoas que perderam a vida. É um descaso muito grande”, afirma Taciana Maciel, de 42 anos, esposa de Ney Eduardo Vieira Martins, de 65. Ontem, completaram-se 60 dias que o marido dela está fazendo hemodiálise. Apreciador de cerveja artesanal, ele consumiu a Belorizontina em novembro, numa festa de família. A Vigilância Sanitária recolheu exames de Ney, mas a família ainda não sabe o resultado.





Ainda não foi aprovada também a exumação do corpo de uma mulher que morreu em 28 de dezembro do ano passado, cujo pedido está em análise pela Justiça. “Estamos apreensivos e inquietos. Por orientação do delegado, a gente acredita que possa encontrar ainda a substância no organismo, que ainda possa ter alguma coisa preservada. Mas é um processo muito moroso”, afirma Christiani Assis, de 40. Ela é filha de Maria Augusta Cordeiro, que foi sepultada em Pompéu, na Região Central, em 29 de dezembro, antes de os casos virem à tona. (Colaborou Cristiane Silva)