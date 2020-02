Big Brother BH: quase 2 mil câmeras vigiam foliões no carnaval

Das ruas, imagens capturadas são remetidas instantaneamente para o Centro Integrado de Operações (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Quem capricha na fantasia e na maquiagem quer fazer bonito no carnaval, mas, além de brilhar nos adereços, provavelmente estará sob a mira da vigilância preventiva. Por onde quer que o folião vá e, principalmente se for aos blocos de rua, as autoridades terão grande chance de observar seu comportamento. Se você pensa que apenas as ações dos brothers e sisters do Big brother Brasil (BBB) são vigiados 24 horas por dia, está enganado. Também nos espaços públicos de Belo Horizonte o acompanhamento em tempo real é possível devido à presença de câmeras por toda a cidade.





As imagens são geradas pelos equipamentos da BHTrans, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da CBTU, somando nada menos que 1.819 câmeras. O monitoramento é feito no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC), em especial das carretas móveis que se posicionarão junto aos maiores blocos.





Além desses 1.819 pontos de filmagem, haverá operação de drones. Eles serão usados, entre outras funções, para identificar autores do crime de importunação sexual, segundo o delegado Wagner da Silva Sales, chefe do 1º Departamento de Polícia Civil. A PC montou esquema especial para coibir esse crime, inclusive com plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.





Outra novidade para esse carnaval é que 20 guardas municipais terão joysticks para controlar essas câmeras. “Não deixa de ser um big brother. Mas não é invasão da privacidade, mas, sim, um cuidado com a cidade. É a tecnologia a serviço da cidade”, afirma o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Ribeiro Zeferino. São esperadas 5 milhões de pessoas nas ruas durante a folia.





A presença de câmeras em Belo Horizonte não é novidade, mas o secretário destaca que a gestão dessas imagens está sendo feita de maneira mais seletiva e integrada como parte do conceito de cidades inteligentes (smart cities). Ele adianta que haverá aumento no número de equipamentos. Para este semestre ainda, há previsão de integrar ao sistema 500 câmeras, instaladas em postos de saúde, shoppings e rodoviárias. No futuro, os equipamentos com tecnologia que permite o reconhecimento facial serão usados em articulação com a Polícia Civil para a identificação de procurados pela Justiça. “Visamos segurança, locomoção e cuidado com a cidade e também é uma forma de vigiar o patrimônio público”, diz Genilson.





O superintendente de integração da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Leandro Almeida, indica que o Centro de Comando e Controle será ponto central da coordenação dos eventos de segurança do carnaval. Todas as chamadas serão gerenciadas dali. A central é multiagência com a presença de 20 instituições e funcionará ininterruptamente nos dias da folia. “As carretas móveis estarão com sistemas ligados in loco com foco no carnaval, no bloco local, com sistema de reconhecimento facial, câmeras de zoom até cinco quilômetros, leitor térmico e sistema para todas as forças de integração que ocuparão as carretas”, detalhou.