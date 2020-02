Chuva provoca extravasamento em barragem e bloqueia estrada na Serra do Salitre

(foto: Reprodução/Redes Sociais)



O extravasor de água de uma barragem na Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, alagou uma estrada de terra que leva à comunidade de Cruzeiro da Fortaleza e Grota do Cedro. O caso ocorreu por causa do aumento das chuvas nos últimos dias.









O Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre (CMISS) é composto por três barragens: duas de água e uma de rejeitos. Por lá é feita a extração e beneficiamento de rocha fosfática para a produção de fertilizantes. A empresa responsável, Yara Brasil, informou que não houve nenhum rompimento de barragem.





“A empresa informa que devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas, a estrada provisória de acesso à comunidade de Grota do Cedro, em Serra do Salitre (MG), foi interditada”, informou em nota.





Enquanto isso, a população está usando rotas alternativas. Em paralelo, a empresa informou que atua na sinalização da estrada e na orientação aos motoristas.





“A Yara reitera que não há qualquer anormalidade nas três barragens que integram o CMISS. Permanece de forma simultânea o monitoramento diário nas barragens com o objetivo de garantir a segurança e a estabilidade de cada uma. Isso acontece por meio de inspeções visuais, câmeras de monitoramento, aferição por instrumentos geotécnicos em tempo real 24 horas, sete dias por semana”, acrescenta a nota.





A Yara ressaltou a Linha Verde, número telefônico que funciona das 8h às 17h para atender e encaminhar reclamações, sugestões e comentários a respeito das questões ambientais da empresa: 0800-880-1885.