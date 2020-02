Parques municipais reabrem as portas após temporais em Belo Horizonte

O Parque Municipal Américo Renné Gianetti, no Centro de Belo Horizonte, também foi fechado pela administração pública, mas voltou a funcionar no último dia 4 (foto: Cristiane Silva/EM/D.A. Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte deve reabrir, ainda este mês, todos os parques municipais fechados devido às chuvas recentes. Em 29 de janeiro, a administração pública decidiu suspender as atividades depois dos estragos registrados nos parques da cidade.





A maioria dos parques públicos voltou a abrir as portas para a população no último dia 4, porém, cinco deles, localizados nas regiões Centro-Sul, Oeste e Pampulha, foram bastante destruídos e precisaram ficar mais tempo em manutenção.





O excesso de chuvas registrado nos últimos dias também aumenta o risco de transbordamento de córregos dentro da área dos parques. Foi o que aconteceu no Parque Aggeo Pio Sobrinho, localizado no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital mineira. Lá, o Córrego Ponte Queimada, afluente do Córrego Cercadinho, chegou a transbordar, causando muita sujeira.

De acordo com a PBH, a força da água arrancou o portão de acesso ao parque. Além disso, quadras, pistas de caminhada e o gramado ficaram com grande volume de lama acumulada.





Segundo Edanise Reis, gerente do parque, cerca de 20 pessoas estão trabalhando para limpar a área e revitalizar o parque.

"Já enchemos alguns caminhões com os resíduos, basicamente lama e galhos, e mesmo que continue chovendo, o trabalho não vai parar, porque se deixarmos os resíduos acumularem, esperando uma estiagem para iniciar o trabalho de limpeza, podemos ter danos maiores em caso de novas chuvas”, conta.





Em alguns parques, também foram registrados deslizamentos de taludes, erosões e rachaduras em pistas de caminhada.





Apesar da manutenção, a parte de trilhas do Parque Jacques Cousteau, no Bairro Betânia, também na Região Oeste de BH, não será reaberta nos próximos dias. De acordo com a prefeitura, as atividades no local só retornarão após a estiagem.





Confira abaixo quais parques permanecem fechados e a previsão de reabertura de cada unidade:





*Cássia Eller (Pampulha) - 14/fev





*Julian Rien (Centro-Sul) - 14/fev





*Aggeo Pio Sobrinho (Oeste) - 29/fev





*Mata das Borboletas (Centro-Sul) - 22/fev





*Parque do Bairro Havaí (Oeste) - 29/fev





