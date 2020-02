Ver galeria . 20 Fotos Temporal na noite desta segunda-feira deixou Poço Fundo, no Sul de Minas, completamente algada (foto: Reprodução/Redes Sociais )



Moradores do Sul de Minas estão sofrendo com as consequências da forte chuva que caiu na noite dessa segunda-feira e na madrugada desta terça. Em Poço Fundo, as ruas ficaram completamente alagadas e alguns moradores tiveram que abandonar suas casas por causa do risco de desabamento ou devido ao grande volume de água que entrou nas residências. Lá, o prefeito, professor Renato Ferreira de Oliveira (PT), decretou estado calamidade.













“Já tem vários dias que esta chovendo, mas ontem choveu direto à noite toda. A partir de 7h já começou a água a subir em todos os lugares. A parte baixa da cidade foi praticamente toda afetada”, conta.

Segundo a diretora, os pontos mais afetados foram os bairros Piedade, Pinhalzinho, Água Lima e Barra Grande, na zona rural do município. Já na região urbana, os bairros mais atingidos foram a Praça de São Benedito, a rodoviária e o Bairro Nova Gimirim. A saída para a cidade de Pouso Alegre, no Bairro Liliu, também foi afetada.





Estado de Minas teve acesso a várias fotos de como ficou a cidade após o temporal. Um dos vídeos gravado por moradores, registra um habitante da zona rural de Poço Fundo dentro de uma casa completamente inundada pela chuva.



Temporal atinge Sul de Minas e deixa cidades alagadas



Como conta Tereza, a entrada da cidade está completamente isolada, já que chegou a haver rompimento de pontes. As mais prejudicadas foram a Ponte da Danone, a Ponte da saída para o Portal e a Ponte para saída do Bairro Pinhalzinho.





Segundo a diretora, a cidade com Corpo de Bombeiros e Defesa Civil mais próxima é Alfenas, mas até às 14h nenhum agente tinha chegado ao município. Por outro lado, servidores e outros moradores tentam conter os estragos usando carros particulares, caminhões e máquinas.

“Estamos colocando a disposição igrejas, salão social, escolas para abrigar estas pessoas. Também estamos fazendo campanha para doações de alimentos, roupas, itens de higiene. Os pontos de recolhimento de doações são o Centro Pastoral Monsenhor Afonsinho, o Salão Paroquial, o Grupo MUPE (Mocidade Unida pelo Evangelho), a Igreja Assembléia de Deus, o quartel da cidade e a Secretaria de Desenvolvimento Humano”, afirma a diretora.





Segundo ela, ainda não é possível precisar quantas pessoas tiveram que deixar suas casas. “Agora é acolher estas pessoas, reunir forças para ajudar os que foram atingidos, reconstruir pontes que foram destruídas, etc”.





Defesa Civil estadual





Por meio de um vídeo publicado no Instagram, a Defesa Civil de Minas Gerais registrou que está acompanhando a situação em todo Sul de Minas.





“Estamos com um sistema metereológico trazendo muita nebulosidade. As chuvas vão continuar, inclusive no Norte de Minas e na área central do Estado, mas com um pouco mais de intensidade na Zona da Mata e no Sul de Minas. Alguns municipios já foram muito afetados, tivemos deslizamento de encostas, inundações de casas. No Sul de Minas, em especial, a gente continua com o monitoramento”, afirmou o Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, coordenador Estadual da Defesa Civil.





O Coronel ainda ressaltou que são esperados mais temporais na região nas próximas 24 horas. De acordo com ele, além do Sul de Minas, a Zona da Mata também pode ser atingida por chuvas entre 80mm e 120 mm.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira