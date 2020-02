BH pode ter tempestades severas até quinta-feira, alerta Defesa Civil

Chuva forte pode voltar em BH (foto: 06/02/2020 - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu uma previsão do tempo especial para esta semana. De acordo com o órgão, o tempo ficará instável e há risco de tempestades severas, principalmente entre quarta-feira e quinta-feira, com rajadas de vento ocasionais.





Segunda-feira (10) - Céu nublado, com períodos de sol e pancadas de chuva, trovoadas, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Volume estimado: 20 a 30 milímetros.

Terça-feira (11) - Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, trovoadas, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Volume estimado: 30 a 50 milímetros.

Quarta-feira (12) - Céu encoberto com pancadas de chuva, trovoadas, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Volume estimado: 50 a 70 milímetros.

Quinta-feira (13) - Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, trovoadas, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Volume estimado: 50 a 70 milímetros.

Sexta-feira (14) - Céu nublado com pancadas de chuva, trovoadas, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Volume estimado: 20 a 30 milímetros.



