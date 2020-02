Preparem a fantasia: primeiro dia de carnaval em BH deve ter chuva à tarde

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA)

A abertura oficial do carnaval de Belo Horizonte, que acontece neste sábado (08), terá chuva. A Defesa Civil alertou que haverá pancadas e trovoadas isoladas à tarde. O dia será nublado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a mínima de 18°C e máxima estimada deve chegar a 29°C.

O meteorologista Cléber Souza informou que o aquecimento da temperatura deve gerar nuvens carregadas no final do dia, as áreas de instabilidade. O mesmo é previsto para domingo. "Devem ser pancadas. Chuva que vem e passa. Não vai ficar o tempo chovendo."

Há possiblidades de chuva no Noroeste, Norte, Central e Triângulo Mineiro. A temperatura máxima do estado deve ser 35º C no Vale do Jequitinhonha. A mínima de 14º C em Monte Verde. A partir de segunda, chega uma frente fria na região Sudeste, trazendo chuvas significativas no estado entre segunda e quinta-feira.

Em oito dias, a média meteorológica do mês, 182,1 mm, já foi superada. "Já estamos 192,3 mm. Choveu 7% acima do esperado", diz Cléber