Polícia encontra homem suspeito de matar mulher em hotel no Centro de BH

Crime aconteceu na noite da última quinta-feira, em um hotel no Centro da capital mineira (foto: Reprodução/Google Street View) Centro de Belo Horizonte, foi encontrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta sexta-feira. O rapaz estava em um hotel de Governador Valadares, cidade mineira da Região do Rio Doce, e se preparava para viajar ao município de Teixeira de Freitas, na Bahia. Um homem suspeito de matar uma mulher na noite da última quinta-feira, em um hotel node, foi encontrado pela) nesta sexta-feira. O rapaz estava em um hotel de, cidade mineira da, e se preparava para viajar ao município de, na

“Ele estava hospedado na Rua dos Guaranis com a mulher. Ao tentar sair do hotel, o porteiro desconfiou da ausência da mulher e foi checar, quando o suspeito pulou o balcão e evadiu. A PM suspeita de ciúme, também que ele não aceitava o fim do relacionamento”, explicou o tenente-coronel Micael Henrique Silva, comandante do 1º Batalhão da PMMG, ao Estado de Minas.

O PM também explicou como a corporação encontrou o suspeito. “Ele estaria indo para a Bahia, segundo informações, e iniciamos o rastreamento, buscando reconhecimento facial de câmeras. Descobrimos que tinha um rapaz parecido em Governador Valadares e que teria ido clandestinamente. Ele adquiriu uma passagem para Teixeira de Freitas, estava em um hotel de Valadares, quando a PM chegou e o conduziu”.

O suspeito foi conduzido para o Sexto Batalhão da Polícia Militar de Governador Valadares e aguarda o avanço das investigações. O Código Penal estipula a pena de reclusão de 12 a 30 anos para feminicídio, o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.