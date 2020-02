Polícia procura suspeito de matar mulher dentro de hotel em BH

Crime ocorreu em hotel na Rua dos Guaranis (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Uma mulher foi encontrada morta no quarto de um hotel no Centro de Belo Horizonte. O crime foi descoberto na noite dessa quinta-feira. O principal suspeito do crime, que estava hospedado lá, fugiu e até a manhã desta sexta não havia sido localizado. A suspeita é de que a vítima, não identificada, seja ex-namorada dele.





14:34 - 04/02/2020 Homem mata mulher depois toma chumbinho em Barbacena Rua dos Guaranis. Segundo a Polícia Militar (PM), o porteiro ligou para o 190 e levou os militares ao quarto, onde a mulher estava ferida. A morte dela foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia da Polícia Civil constatou que ela foi esfaqueada várias vezes no pescoço, além de ter sido agredida. A faca foi encontrada no quarto. Havia uma mochila com documentos no cômodo. O crime ocorreu por volta das 23h30 em um estabelecimento na. Segundo a Polícia Militar (PM), o porteiro ligou para o 190 e levou os militares ao quarto, onde a mulher estava ferida. A morte dela foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (). A perícia da Polícia Civil constatou que ela foi esfaqueada várias vezes no pescoço, além de ter sido agredida. A faca foi encontrada no quarto. Havia uma mochila com documentos no cômodo.





O hóspede do quarto era um homem de 24 anos que havia chegado ao local às 11h19 de ontem. Informações obtidas pela polícia dão conta que o homem disse ter terminado um relacionamento de seis meses e que queria voltar para a Bahia depois disso. Mas, antes, queria rever a moça.





Conforme a apuracão da polícia, na noite do crime ele saiu do hotel às 22h14, com o celular ligado, e voltou às 22h27 com uma mulher. Às 23h20, ele saiu do hotel novamente levando uma mala. Até o encerramento da ocorrência a vítima não havia sido identificada. Ela teria entre 20 e 30 anos.