Mulher descobre traição do marido e é espancada: 'só sairá de casa morta'

Uma mulher de 46 anos foi espanca após tirar satisfação com o companheiro ao se deparar com uma traição na madrugada desta quinta-feira, no Bairro São João Batista, na Região de Venda Nova. Suspeito foi preso nesta tarde.





A ocorrência foi registrada às 4h, na Rua Dr. Álvaro Camargos. De acordo com o relato da vítima aos policiais, durante a madrugada, a vítima chegou em casa e se deparou com o companheiro com outra mulher."Na versão da vítima, o autor disse para ela não tomar nenhuma providência após flagrar a traição. Mas, ela foi tirar satisfação. Foi quando começaram as agressões. Ele jogou uma cadeira nela, desferiu uma facada no pé, deu um soco nos olhos... Ela está muito machucada", disse o Tenente Ávaro Henrique da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência.O suspeito disse à vítima que "só sairia de casa morta". Mas, ela conseguiu escapar e pedir ajuda. O homem fugiu do local.Algumas horas depois, a PM localizou o homem, a algumas quadras de onde ocorreu as agressões, na casa dos pais. "Ele não reagiu, estava dormindo", disse o militar. O homem foi preso e a ocorrência encerrada na Delegacia Especializada da Mulher.Ele já tinha medida protetiva a favor do pai. De acordo com os registros, ele bateu no idoso em diversas ocasiões sendo que, em uma delas, ele precisou ser internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) com traumatismo craniano.