Chuva continua ao longo desta quarta em BH e no interior de Minas

A Defesa Civil de Belo Horizonte informa que a chuva deve continuar ao longo desta quarta-feira. Pela manhã, a precipitação foi mais intensa e em todas as regiões da cidade. Nas próximas horas, a chuva pode alcançar diferentes intensidades.

O órgão chama atenção para a possibilidade de pancadas de chuva entre 50 e 70 milímetros, também com raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora, até as 8h de quinta-feira.

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

- Atenção especial em áreas de encostas e morros

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199)

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos

Já aalerta para possibilidade de tempestade severa, com chuva torrencial,, raios e vendavais pelo menos até as 16h em localidades no interior o estado: Patrocínio, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Santa Luzia dos Barros, Silvano, Santa Rosa dos Dourados, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana, Três Marias, Andrequicé, Rio das Mortes, Arcângelo, Madre de Deus de Minas, São Vicente de Minas, Andrelândia, Serranos, Cruzília, Nova Ponte, Zelândia, Catiara e Serra do Salitre.