Detentos são interrogados em audiência sobre organização criminosa em BH

Seis detentos da Penitenciária Nelson Hungria, na Grande BH, são interrogados nesta quarta-feira em uma audiência sobre uma organização criminosa paulista com atuação em presídios e até fora do Brasil. A sessão ocorre no Fórum Lafayette, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Outros réus e testemunhas serão ouvidos por meio de videoconferência, segundo a assessoria da unidade.





Em janeiro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerias (TJMG) explicou que as oitivas fazem parte e uma ação penal de apuração de prática da organização criminosa. "Foram denunciadas 25 pessoas e decretada a prisão de todos, 'em vista da gravidade dos fatos que afrontam a ordem pública, sendo a restrição da liberdade necessária para desarticular a organização criminosa'. Um dos acusados encontra-se foragido", informou o Tribunal no mês passado.





A 1ª Vara Criminal da capital começou a ouvir as pessoas em 30 de janeiro e deve terminar os procedimentos em 12 de fevereiro. Ao todo, serão 17 testemunhas e 24 acusados. “A utilização da videoconferência para a realização de uma audiência desse porte é inédita no Fórum Lafayette. Agilidade na tramitação processual, redução de gastos ao se evitar deslocamentos e escolta de presos, e maior segurança motivaram a realização online”, informa o TJMG.





São 11 pontos com transmissão simultânea, sendo quatro no interior de Minas e seis em outro cinco estados, que não foram informados por questão de segurança.