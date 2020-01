Trânsito na Avenida Tereza Cristina é liberado nesta sexta-feira

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A Press)

A cratera que se abriu na Avenida Tereza Cristina devido ao temporal que atingiu Belo Horizonte na terça-feira (28) foi fechada nesta sexta-feira (31), e o trânsito está liberado.

A cratera estava na altura do Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital, próxima ao Viaduto da Avenida Amazonas. A via foi liberada no sentido centro após as obras serem concluídas.





VIA LIBERADA

Liberação da Tereza Cristina, altura do Viaduto da Av. Amazonas, no sentido bairro/centro, onde uma cratera foi aberta após as chuvas.

Liberação da Tereza Cristina, altura do Viaduto da Av. Amazonas, no sentido bairro/centro, onde uma cratera foi aberta após as chuvas.

Nossos agentes monitoram o local.

Cratera

O temporal que atingiu principalmente as regiões Centro-Sul e Barreiro em Belo Horizonte arrasou ruas e avenidas e piorou a situação de alguns locais que já estavam com problemas há mais dias.

Uma das situações mais graves é na Avenida Tereza Cristina. Já danificada pelos alagamentos do Ribeirão Arrudas no início do mês, abriu uma cratera na via que liga a capital mineira a Contagem. O buraco se abriu durante o temporal de terça (28) após o Viaduto Amazonas, no sentido Bairro-Centro. A abertura estava ao lado do ribeirão, que teve parte a parede destruída.