Famílias vítimas da chuva em Coronel Fabriciano retornam para as casas

(foto: Prefeitura de Coronel Fabriciano/ divulgação )

Famílias vítimas da chuva em, na Região Central de Minas Gerais, retornam para as casas Segundo dados do Comitê de Crise, no município 151 famílias foram desalojadas pelas chuvas, totalizando 420 pessoas. Uma pessoa morreu por afogamento no Bairro Mangueiras, no Rio Piracicaba.Quatro ficaram desabrigadas, sendo que três optaram por permanecer na casa de familiares até a inserção no aluguel social. Ainda conforme dados do Comitê, os bairros com maior número de famílias afetadas foram: Dom Helvécio/Prainha (58), Manoel Domingos (36) e Frederico Ozanan (27).Entre os dias 23 e 26 de janeiro,– 61% do volume esperado para janeiro em Fabriciano, estimado em 390 milímetros. Diante dos estragos e vários pontos de alagamentos, o prefeito Marcos Vinicius decretou Situação de Emergência (Decreto 7.133/2020), com objetivo de assegurar recursos para mão de obra e materiais para contenção do desastre.A prefeitura também segue com o, reforço na limpeza de ruas, córregos, galerias de drenagem e bocas-de-lobo e a operação tapa-buracos nos corredores viários. Outra ação foi o pedido de isenção da conta de água e taxa de esgoto da Copasa para as famílias que foram desalojadas pelas chuvas por um período de 90 dias.“Agradecemos o apoio de toda população fabricianense que, sensível à dor do outro, se mobilizou para ajudar as vítimas das chuvas. A arrecadação superou nossas expectativas e os itens estão chegando para quem mais precisa. Agora, o trabalho continua na busca de recursos junto aos governos Federal e Estadual para reparar os estragos deixados na cidade e ampliar a assistência às famílias afetadas”, agradeceu o prefeito Marcos Vinicius.