Bolsonaro se encontra com Zema e Kalil, e sobrevoa áreas atingidas pela chuva em MG

(foto: Matheus Moratori/EM/D.A Press ) O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), chegou ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira e imediatamente iniciou um sobrevoo de helicóptero pelas áreas afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. Junto dele, estão o governador Romeu Zema (Novo), e os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), também está no aeroporto e se encontrou com Bolsonaro. Entretanto, optou por não sobrevoar as áreas, pois, segundo sua assessoria, ele já conhece presencialmente os problemas enfrentados por BH nos últimos dias. Outros prefeitos também estão no local.

No retorno de Bolsonaro a Confins, haverá uma reunião entre as autoridades para definir ações sobre os danos causados pela chuva no estado. Até agora, 55 mortes foramr registradas no estado desde a última semana.

Mais de 100 municípios de Minas tiveram situação de emergência decretada em decorrência dos estragos causados, incluindo alagamentos, desmoronamento de construções, transbordamento de rios e deslizamento de terras.