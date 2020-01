Prefeitura de Capelinha, em Minas, deve decretar calamidade pública por causa das chuvas

Temporal alagou a cidade localizada no Vale do Jequitinhonha (foto: Reprodução/WhatsApp)

As chuvas provocaram uma série de danos em Capelinha, de 37,7 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, no fim de semana. Na manhã desta segunda-feira (27), a prefeitura informou que realiza levantamento e “prepara os trâmites legais” para decretar estado de calamidade pública na cidade, devido aos estragos provocados pelos temporais.



A municipalidade também solicitou aos moradores para evitar as áreas de risco e “não tomar atitudes impensadas” durante as chuvas, devendo acionar a Defesa Civil e a Polícia Militar nas situações de emergência.



Arrasados pelas chuvas, moradores de Raposos recebem doações para tentar recomeçar 11:33 - 27/01/2020 BH pode ter volume de chuva superior a 100 milímetros de hoje até quarta temporal na tarde de domingo, que inundou ruas, invadiu casas e derrubou muros. A Polícia Militar atendeu a diversos chamados. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital da cidade. Uma delas foi um homem que teve o braço ferido. Ele passou por cirurgia e continua internado em recuperação.



A Defesa Civil Municipal informou que várias famílias tiveram as residências invadidas pela água e foram levadas para as casas de parentes e amigos. Houve também o registro de quedas de muros e do abalo da estrutura de moradias. Os maiores danos ocorreram no Centro da cidade e nos bairros Aparecida, Vista Alegre, Cidade Nova, Subestação e Piedade.