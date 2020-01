Chuvas: saltam para 99 as cidades mineiras em situação de emergência

A Matriz de São João Batista, cartão postal de Motipó, uma das cidades em situação de emergência, foi tomada pela água (foto: Reprodução/Redes Sociais)

As chuvas que arrasaram Minas Gerais nessa quinta e sexta-feira forçaram o estado a decretar situação de emergência em 99 municípios mineiros. A relação exata das cidades será oficializada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Estado. A informação foi confirmada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.





Os decretos facilitam a transferência de recursos do governo federal para essas cidades. Também os ajuda a receber doações, como colchões, cobertores, travesseiros e alimentos, recolhidas pelo Executivo estadual.

Ver galeria . 11 Fotos Quatro vidas foram perdidas na cidade, inclusive a de um bebê que estava prestes a nascer. Criança ainda está desaparecida (foto: Reprodução/WhatsApp )





As ajudas podem ser entregues em qualquer batalhão do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. O cidadão também pode contribuir se comparecer ao Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), localizado na Avenida Cristóvão Colombo, 683 – Bairro Funcionários (Região Centro-Sul de BH).





Quanto aos recursos, o governo federal garantiu que tem R$ 90 milhões para atender aos estados atingidos pelas chuvas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o governador Romeu Zema (Novo) se reuniram com prefeitos neste domingo para alinhar os repasses.





No boletim divulgado na noite deste domingo, a Defesa Civil traz uma relação de 47 cidades. Contudo, o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador do órgão em Minas Gerais, garantiu à reportagem que um novo decreto estadual colocará outros 52 municípios nesta condição.

Ver galeria . 8 Fotos Moradores do bairro Jardim Alvorada apreensivos com fortes chuvas em BH nos últimos dias (foto: Túlio Santos/EM )





Até a última atualização, 44 pessoas morreram por causa das chuvas no estado. Outras 19 pessoas continuam desaparecidas, todas no interior do estado.





Ainda de acordo com o balanço da Defesa Civil estadual, 17.241 pessoas estão fora de suas casas em Minas: 13.887 desalojadas (6.767 na Grande BH e 7.120 no interior) e 3.354 desabrigadas (850 na RMBH e 2.504 no interior).