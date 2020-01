Governo federal tem R$ 90 milhões para atender estados que sofrem com tragédias

(foto: Ivan Drumond/EM/D.A Press)

"O governo federal dispõe, hoje, de R$ 90 milhões para atender aos estados, em casos de tragédias como as de MG." A afirmação foi feita agora a pouco pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que fez um sobrevoo, hoje de manhã, com o governador Romeu Zema, nas áreas afetadas pela chuva na Grande BH.O sobrevoo durou cerca de uma hora. Logo depois foi realizada uma reuniao com os prefeiros de oito cidades: Contagem, Betim, Ibirité, Sabará, Santa Luzia, Raposos, Moema e Belo Horizonte. Logo após o sobrevoo, o ministro e o governador fizeram uma reunião com os prefeitos, quando passou as diretrizes para o recebimento dos recursos. Somente Alexandre Jali não participou. Saiu antes do retorno do sobrevoo do ministro e do governador.