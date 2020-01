Com medo de novos desabamentos, moradores deixam bairro Jardim Alvorada

Ver galeria . 8 Fotos Moradores do bairro Jardim Alvorada apreensivos com fortes chuvas em BH nos últimos dias (foto: Túlio Santos/EM )

Vários pontos no bairro Jardim Alvorada estão com trincas e rachaduras em muros e encostas (foto: Túlio Santos/EM )

Moradores dona região Noroeste da capital mineira, acompanharam os trabalhos de bombeiros na busca de cinco corpos soterrados apósem clima de consternação e com medo de novosAo longo deste sábado (25), dezenas deestavam deixando o local, carregando malas e mochilas com seus pertences, apreensivos com a posibilidade de novasnos próximos dias.“Não temos mais condição de morar aqui, de viver um desespero desse”, dizia Daiane Souza, que mora no bairro há mais de 30 anos e deixou ontem sua casa, a poucos metros de um ponto de desabamento.“O barranco desabou inteiro. A chuva começou por volta de 20h, pouco tempo depois começou a cair tudo. Eu, meu marido e meus filhos tivemos que sair pela janela, porque quanto abrimos a porta já não tinha mais chão em frente à casa. Desceu tudo de uma só vez. Deu tempo só de pegar a mamadeira da neném, arremessei o meu filho para o outro quarto. Vamos procurar um abrigo por enquanto, não temos onde ficar”, contou Daiane.Muitos moradores se preocupam comque surgiram em vários muros e paredes de casas após as fortes chuvas dos últimos dias. “Estamos assutados com o alto risco de novos desabamentos. Tive que deixar minha casa e estou morando de favores, porque não quero ser uma das vítimas. Mas a situação é muito complicada e muita gente não tem para onde ir”, disse Cláudia Reis, que mora no Jardim Alvorada há 19 anos.“Nunca tínhamos tido tantos problemas como neste ano. A situação do bairro ficou completamente caótica”, diz. Vizinho de uma casa em situação de risco, Antônio da Costa, de 64 anos, não consegue dormir a vários dias por causa da preocupação com deslizamentos de terra.“Estamos vendo a situação desses muros e pedaços de terra se soltarem. Aqui o medo é que se uma casa desabar lá em cima, tudo vem abaixo na mesma hora”, contou Antônio, mostrando as paredes trincadas de uma das casas vizinhas. Ele conta que pouco depois de 20h começaram ouvir seguidos estrondos e muitas pessoas gritando.