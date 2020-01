Moradores protestam contra danos provocados pela chuva e fecham Cristiano Machado, em BH

Ver galeria . 8 Fotos Os dois sentidos da avenida estão bloqueados na tarde deste sábado (24) e a Polícia Militar tem trabalho para conter a revolta da população (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )

Vítimas ano após ano das enchentes que marcam a Avenida Cristiano Machado, na Região Noroeste de Belo Horizonte, moradores de bairros próximos decidiram protestar contra os danos provocados pelo temporal que caiu sexta na capital mineira.





Segundo a Polícia Militar, eles fecham os dois sentidos da Avenida Cristiano Machado, queimam pneus no local e arremessam pedras e pertences pessoais na Cristiano Machado. Um morador chegou a ser detido.

Mais imagens da chuva forte e alagamento durante a madrugada dessa sexta-feira na Avenida Cristiano Machado. pic.twitter.com/glsSQlyFNG %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 24, 2020





Há uma interdição em frente à Escola Estadual Professor Hílton Rocha, no Bairro Vila Suzana, e outra na entrada do Bairro Suzana. Ambos os bloqueios estão nas proximidades da Estação São Gabriel do metrô.





Ali, há o encontro dos córregos Pampulha, Cachoeirinha e Onça, o que historicamente sempre causou inundações em Belo Horizonte. Isso porque a canaleta construída no local não suporta o volume de água recebido em chuvas de grandes proporções como a que caiu ontem em BH.