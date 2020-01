Abastecimento de água é afetado por causa de chuvas em Manhuaçu, na Zona da Mata

Manhuaçu sofre com fortes chuvas

A população de Manhuaçu, cidade na Zona da Mata de Minas Gerais, sofre mais uma vez com o temporal. Neste sábado, a cidade amanheceu debaixo d’água. Na última segunda-feira, um temporal também causou estragos por lá.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou neste sábado que, por conta das, oem toda a cidade está prejudicado. A Estação de Tratamento de Água (ETA) opera com vazão abaixo da capacidade e as bombas do Rio Manhuaçu estão submersas.