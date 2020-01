Estado de emergência pode ser decretado após inundação em Santa Luzia, na Grande BH

Santa Luzia, na Grande BH, ficou alagada após tempestades (foto: Alisson Pereira/Leia Agora)



As tempestades que atingiram a Grande BH causaram estragos por várias cidades. Em Santa Luzia, moradores ficaram ilhados por causa de inundações e alagamentos em grande parte do município.









O Rio das Velhas transbordou em alguns pontos e, por motivo de segurança, vários trechos de vias próximas ao rio foram interditadas. Os pontos críticos estão entre a Rua do Comércio e Avenida Beira Rio em toda sua extensão, neste trecho, o trânsito está impedido nas duas mãos de direção.





De acordo com a prefeitura, a região de Pinhões, Pantanal, Vila Íris, Boa Esperança, Bom Destino e Morada do Rio também foram afetadas.

O coordenador-geral da Defesa Civil de Santa Luzia, tenente Abner Dutra de Morais, informou que o Bairro Vila Íris foi o mais atingido. “Orientamos a população, levamos cestas básicas e acolhemos em igrejas e escolas”, disse. O município tem aproximadamente 40 pessoas desalojadas.





Prevenção salvou vidas

De acordo com o prefeito Delegado Christiano Xavier, a prevenção que a cidade teve desde quinta-feira ajudou o município a não perder vidas. Na sexta-feira, foi decretado ponto facultativo e a Defesa Civil já pedia a retirada de moradores com a previsão de chuva.





alagamento, fomos em áreas de risco… nos preparamos", disse Xavier.



“Graças a Deus essa prevenção ajudou bastante. Deu pra avisar as pessoas e elas saíram. Fizemos bloqueios de lugares com possível, fomos em áreas de risco… nos preparamos”, disse Xavier.





Segundo ele, o ponto crítico na cidade começou após às 22h, quando uma forte tempestade atingiu Santa Luzia. “Estávamos bem, o problema foi a chuvas da noite. Também não sei se abriram alguma comporta que fez transbordar o Rio das Velhas, alagou todo entorno no nosso Centro Histórico”, disse.





O prefeito pede que os moradores mantenham seus móveis elevados, não retorne às áreas de risco até a liberação pelas autoridades competentes. A prefeitura informou também que está organizando pontos de doações para as famílias que perderam seus pertences e também mantimentos.





Trânsito e transporte

Na manhã deste sábado, o Portal São Benedito sentido Belo Horizonte foi bloqueado devido a um deslizamento de terra. “Solicita-se especialmente aos motoristas, que não arrisquem qualquer travessia nestas áreas”, informou a prefeitura.





As linhas de transporte coletivo que acessam as pontes do Rio das Velhas e Avenida Beira Rio tiveram que alternar o itinerário. A população pode solicitar informações pelo telefone: (31) 3517-7816.





Em caso de emergência ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).