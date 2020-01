Chuva: Prefeitura mapeia 80 pontos de risco em Belo Horizonte

São eles:

O gabinete do prefeito Alexandre Kalil foi transferido para o Centro Integrado de Operações de BH, no Bairro Buritis, na Região Oeste, onde estão reunidos representantes de todos os órgãos públicos envolvidos na força-tarefa.

, afirma o prefeito Alexandre Kalil. Inicialmente, o gabinete do chefe do Executivo municipal ficaria até sexta-feira no COP, mas funcionará no local por termpo indeterminado.