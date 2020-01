Polícia cumpre mandado na casa do jornalista Bruno Azevedo

Bruno Azevedo ficou desaparecido em novembro do ano passado (foto: Reprodução)







A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do jornalista Bruno Azevedo, que ficou desaparecido por quatro dias em novembro do ano passado.





“Depois de registrar o desaparecimento, a família entrou em contato com a PCMG informando que ele havia retornado e poderia cessar as buscas”, informou a instituição. “Paralelamente, algumas pessoas procuraram a Polícia Civil alegando ter sido vítimas de golpe e o jornalista passou a ser investigado pelo crime de estelionato”, explicou a polícia.





Os delegados responsáveis pela investigação, do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes, prometem dar mais detalhes da ação ainda na tarde desta quinta.





Azevedo era repórter e apresentador da rádio Itatiaia. Na época do desaparecimento, a emissora divulgou nota informando que não traria a público “detalhes de cunho particular a respeito do 'suposto desaparecimento voluntário' de Bruno Azevedo.