Chuva em BH: autoridades traçam plano de ação e pedem tranquilidade

No último domingo, Ribeirão Arrudas transbordou e destruiu parte da Avenida Tereza Cristina (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 19/01/2020)







A possibilidade de chuvas intensas e com grande volume no fim de semana tem alarmado a população de Belo Horizonte e da região metropolitana nos últimos dias, mas tanto a Defesa Civil quanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertam que se trata de uma previsão e que não há motivo para pânico. Autoridades estão reunidas nesta quarta-feira para discutir um plano de ação metropolitano e devem falar sobre o cenário até o fim do dia, inclusive com a presença de um meteorologista.





O coordenador-adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Flávio Godinho, informou que eles ainda estão levantando informações sobre a possibilidade de chuvas na sexta-feira e mantendo a orientação de sempre em caso de precipitações: evitar locais que podem ter enxurradas, alagamentos e inundações, além das áreas de risco de deslizamento de terra. Nesta tarde, ele se encontra com todos os Coordenadores Municipais de Defesa Civil da Região Metropolitana de Belo Horizonte para discutir o plano de enfrentamento ao período chuvoso. Haverá uma entrevista coletiva por volta das 16h.









Segundo Cléber, o tempo fechado é resultado de um sistema de baixa pressão no oceano em conjunto com o transporte de alta umidade da Amazônia. Esse encontro forma áreas de instabilidade que podem causar chuvas intensas.





O período de chuva deve durar pelo menos até domingo. Enquanto isso, o céu fica encoberto a nublado com pancadas de chuvas acompanhadas de rajadas de vento e trovões. As temperaturas continuam em declínio, sem ultrapassar os 26°C.





De acordo com o Inmet, os dias de chuva mais forte – quinta e sexta-feira – devem atingir a Região Metropolitana de BH, Zona da Mata, Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. O Triângulo e Sul de Minas tem possibilidade de chuva, mas não significativa.