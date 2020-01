Empresários tentam acordo com prefeito Kalil para reajuste na tarifa do ônibus

(foto: Túlio Santos/EM.DA Press)

Sem conseguirpor meio de decisão da Justiça, as empresas dede Belo Horizonte querem negociar umcom a prefeitura.Umafoi marcada para a próxima segunda-feira (20), às 14 horas, entre representantes doe o prefeitona PBH. O encontro contará com a participação do Ministério Público.A proposta do Setra-BH era aumentar o preço da tarifa de, mas ela não foi aceita pela prefeitura. No final de dezembro, as empresas recorreram à Justiça para conseguir o reajuste e conseguiram umapara aplicar o novo valor.No entanto, a PBH recorreu e conseguiu reverter a decisão. Segundo o Setra-BH, a intenção dos empresários é conseguir, por meio de umcom o prefeito Kalil, evitar que a disputa continue na Justiça e que os serviços de transporte público na capital mineira sejam prejudicados.Osde ônibus querem um “encontro cordial” com o prefeito, para buscar um caminho que atenda os usuários, as empresas e a PBH.No dia 6 de janeiro, após a PBH conseguir impedir o reajuste das passagens na Justiça, o prefeito Kalil usou aspara comemorar a decisão e prometeu endurecer o tom nascom as empresas de ônibus. “A passagem este ano é R$ 4,50. Seja na Justiça, seja no diálogo ou seja no porrete”, escreveu Kalil.