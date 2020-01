BH e região metropolitana tem quedas de árvores e deslizamentos de terra

Árvore tombou sobre carro na Rua Cícero Ferreira, no Bairro Serra (foto: Ivan Drummond/EM/DA Press)







A Grande BH ainda sofre com problemas durante a chuva constante das últimas horas. Quedas de árvores e deslizamentos de terra ocorreram na região, mobilizando o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. E a previsão é de mais chuvas na semana que vem.









Rua Ceará, perto da Santa Casa, no Bairro Santa Efigênia. O mesmo problema ocorreu na Avenida Álvares Cabral entre as ruas Timbiras e Rio de Janeiro. O trânsito foi fechado. A BHTrans informou que atuou no trânsito do local para os trabalhos da prefeitura e Cemig.



Mais cedo, uma árvore caiu na, perto da Santa Casa, no Bairro Santa Efigênia. O mesmo problema ocorreu na Avenida Álvares Cabral entre as ruas Timbiras e Rio de Janeiro. O trânsito foi fechado. A BHTrans informou que atuou no trânsito do local para os trabalhos da prefeitura e Cemig.





Bombeiros cortaram árvore que atingiu carros dentro de condomínio em Contagem (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Em Contagem, na Região Metropolitana, os bombeiros foram chamados para cortar uma árvore que caiu sobre um carro dentro de um condomínio no Bairro Monte Castelo. Os galhos também atingiram outros veículos estacionados. Ninguém se feriu.





“Em casos de risco e queda de árvore, o Corpo de Bombeiros orienta a população aos cuidados com quedas de muros, fiações, placas, que possam trazer mais transtornos, e em caso de urgência e emergência manter-se longe do perigo e telefonar para o 193”, alerta a corporação.





Deslizamentos









A saturação do solo também provocou deslizamentos de terra. Na Avenida Adutora, em Ibirité, na Grande BH, um barranco cedeu e arrastou um carro para o meio da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o morador que acionou o a corporação foi orientado a sair de casa e procurar um local seguro, já que parte do imóvel ficou suspensa.