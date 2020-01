Entenda como a perícia identificou a água contaminada na cervejaria Backer Análises do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) encontraram o monoetilenoglicol e dietilenoglicol em água para resfriamento do mosto, que é a cerveja antes da fermentação. A mesma água é também usada, posteriormente, no preparo da bebida