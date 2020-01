Após internação em São João del-Rei, prefeitura recolhe cervejas da Backer

Paciente de 30 anos bebeu cerveja Belorizontina na capital, segundo a prefeitura de São João del-Rei (foto: Reprodução da internet/Facebook/Prefeitura Municipal de São João del-Rei)







A Vigilância Sanitária Municipal de São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, determinou o recolhimento de garrafas de bebidas da cervejaria Backer no município. Um morador da cidade, de 30 anos, está entre os casos suspeitos de contaminação por dietilenoglicol, substância encontrada em garrafas da cerveja Belorizontina, produzida pela empresa na capital.





Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de São João del-Rei, o rapaz consumiu uma cerveja da marca em Belo Horizonte e passou mal já no município de origem. Na última sexta-feira, ele foi internado no Hospital Nossa Senhora das Mercês, mas precisou ser transferido ontem para o Hospital Governador Israel Pinheiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), segundo a prefeitura. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.















O coordenador do órgão municipal em São João del-Rei, Wander Nascimento, disse que ontem a equipe já havia pedido aos comerciantes que retirassem as cervejas da Backer das prateleiras e entrasse em contato com os fornecedores para a devolução. “Qualquer cerveja da Backer, vários comércios aqui tinham”, explicou. Nesta quarta-feira, a orientação foi estendida aos moradores.





“(...) Os consumidores que possuam cervejas da marca 'Backer' em suas residências devem entregar esses produtos na sede da Vigilância Sanitária, localizada na Rua Salomão Batista de Souza, nº10, 2º andar, Matozinhos”, diz a nota divulgada hoje. “De acordo com orientação do Ministério da Agricultura (Mapa) estes produtos serão encaminhados para Belo Horizonte ou então serão descartados corretamente pelo nosso Município”, detalha o texto assinado por Nascimento.