Temperatura pode chegar a 34 graus centígrados em Belo Horizonte nesta segunda (13) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS)

As temperaturas devem permanecer altas em Belo Horizonte até a chegada de uma frente fria a Minas na sexta-feira (17). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por volta das 15h, a temperatura pode chegar aos 34 graus centígrados na capital. "Por enquanto a temperatura está subindo bastante. Nesta segunda, pela manhã, na estação de meteorologia da Pampulha foram registrados 30,8 graus. No Norte de Minas, os termômetros podem chegar a 40 graus, em Itaobim e São Romão.

SAIBA MAIS 10:15 - 13/01/2020 PM apreende 359 tabletes de maconha em estrada vicinal em Campina Verde

04:00 - 13/01/2020 Barbacena inaugura roteiro turístico e gastronômico na Serra da Mantiqueira Pampulha. O domingo foi o dia mais quente do ano. A média de temperatura para janeiro é de 28,5 graus centígrados. "Essas temperatuas se devem a atuação de uma massa de ar quente. A temperatura tende a subi. Temos poucas nuvens para bloquear o sol. A temperatura está subindo bastante", afirma o meteorologista Cléber Souza. No domingo, os termômetros registraram 33,8 graus na estação meteorológica da. O domingo foi o dia mais quente do ano. A média de temperatura paraé de. "Essas temperatuas se devem a atuação de uma massa de ar quente. A temperatura tende a subi. Temos poucas nuvens para bloquear o sol. A temperatura está subindo bastante", afirma o meteorologista Cléber Souza.

A nebulosidade pode aumentar com a chegada de frente frio que vem do litoral do Rio de Janeiro. "Teremos mais mais nuvens no céu. A tendência é a temperatura cair", diz. As regiões do Triângulo, Zona da Mata, Campos da Vertente, Rio Doce, Metropolitana podem ter pancadas de chuva e trovoadas até quinta pancadas de chuva, trovoadas.